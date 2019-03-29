2019-03-29T07:18:54+03:00
Наука

В борьбу с шелкопрядом за томские леса вступил паразит-яйцеед

Ученые ТГУ выяснили, что у вредителя, уничтожающего хвойные деревья, есть естественный враг
Татьяна Щукина
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Вот такая «красота» уничтожает бесценные томские кедровники. Фото: onfermer.ruВот такая «красота» уничтожает бесценные томские кедровники. Фото: onfermer.ru
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Снизить численность сибирского шелкопряда в Томской области способен паразит Telenomus gracilis. – убеждены сотрудники и студенты Биологического института Томского госуниверситета.

В сообщении, распространенном вузом в четверг, 28 марта, отмечено, что этот паразит откладывает свои яйца в кладки самок шелкопряда и распространяется вместе с вредителем, прикрепляясь к его телу (может находиться до 50 паразитов на одной бабочке).

«Шелкопряд находился под давлением его естественного врага – теленомуса Telenomus gracilis (яйцеед, вид паразитических перепончатокрылых). Вскоре после того, как самка шелкопряда делает кладку яиц, теленомус находит ее и откладывает туда свои яйца. От 40 до 95% яиц в кладках шелкопряда, изученных биологами, оказались поражены теленомусом», - отмечено в информации ТГУ, с уточнением, что исследования проводились в течение трех месяцев в условиях областного центра.

Биологи уверены, что гастрономические предпочтения яйцееда можно использовать для борьбы с шелкопрядом.

К сожалению, полезный паразит очень чувствителен и часто гибнет из-за холодов и лесных пожаров, а его собственные личинки уничтожает сверхпаразит пахинеурон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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