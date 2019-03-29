Красотки из подростковой колонии Томска «зажгли» в ковбойском стиле

СЕГОДНЯ 06:19 2019-03-29T06:27:59+03:00

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В томской воспитательной колонии № 2, где содержатся девочки, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, прошел конкурс красоты «Мисс ВК». По такому случаю в воспитательной колонии собрались родственники и близкие несовершеннолетних красоток.

«Поддержать воспитанниц приехали родные. Они не смогли сдержать восхищения от впечатляющего шоу с красивой хореографией, яркими костюмами и оригинальными декорациями», — сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Праздник красоты в колонии был представлен в виде спектакля по фильму «Человек с бульвара Капуцинов» о временах покорения Дикого Запада.

В конкурсе приняли участие пять девушек в костюмах шерифа, танцовщицы, монахини, ковбоя и индейца. Они продемонстрировавших свое очарование и грацию, а также сценические таланты. Победительницей была признана 17-летняя участница, находящаяся в колонии уже третий год. Корону «королеве» вручила победительница конкурса 2017 года, которая уже ведет благополучную и законопослушную жизнь на свободе.

Сотрудники ВК №2 рассказали, что такие творческие и зрелищные мероприятия очень значимы для воспитания девушек. Прошлой победительница тому пример – сейчас она учится в техникуме и желает другим девочкам добиваться поставленных целей после освобождения. Нынешняя "мисс" сейчас готовится к сдаче ЕГЭ и собирается получить медицинское образование.

ИСТОЧНИК KP.RU