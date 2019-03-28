Объявлен конкурс сочинений «Мой прадед» для томских школьников
Накануне Дня победы в городе объявлен конкурс школьных сочинений. В нем могут участвовать дети от 11 до 18 лет. Ребятам предлагают рассказать о родственниках, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Автор лучшего сочинения получит путевку во всероссийский детский центр «Орленок».
Темой сочинения может быть боевой путь прадеда, рассказа о его подвиге, быту во время великой Отечественной войны. К сочинению нужно добавить учетную карточку бойца на сайте конкурса. В работе рекомендуется использовать базы архивов Министерства обороны РФ, семейные архивы, книги, газеты и другие источники.
Работы принимаются до 10 апреля. Победителям регионального этапа конкурса вручат памятные призы, а авторы десяти лучших работ примут участие в шествии Бессмертного полка 9 Мая в Москве в первой колонне вместе с руководством страны.
ИСТОЧНИК KP.RU