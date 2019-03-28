2019-03-28T09:31:36+03:00
Происшествия

Пенсионерку убило сорвавшейся с крыши глыбой в центре Томска

Трагедия произошла на входе супермаркета
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Лед внезапно обрушился с козырька пятого этажаЛед внезапно обрушился с козырька пятого этажаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 28 марта, на проспекте Ленина, 202 произошло ЧП. Глыба льда, сорвавшаяся с крыши дома, упала на пенсионерку. Как сообщает портал vtomske.ru, снег обрушился на женщину и ее внучку. Лед свалился прямо на входе у супермаркета «Мария-Ра».

Это случилось в 12:30 по местному времени. По словам очевидцев, которые стояли на светофоре, лед внезапно обрушился с козырька пятого этажа. Большая глыба накрыла и женщину, и ребенка. Ребенка быстро вытащили люди. А вот пенсионерку убило насмерть. Прохожие тут же вызвали скорую помощь. Подоспевшие на место происшествия врачи констатировали смерть от полученных травм. Участок, где произошло ЧП, оцепили сотрудники полиции. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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