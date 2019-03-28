В весенний призыв в армию отправят почти 700 томских новобранцев

СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-28T07:45:31+03:00

Весенний призыв стартует 1 апреля и продлится по 15 июля. Фото: Александр КОЦ

15 человек отобраны для прохождения службы в научных ротах

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Весенний призыв стартует 1 апреля и продлится по 15 июля. На срочную службу в этот период регион планирует отправить 651 новобранца.

Об этом сегодня, 28 марта, в ходе расширенного заседания областной призывной комиссии сообщил председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области Владимир Мысин.

Как уточнил военный комиссар региона Юрий Жуков, норму установил штаб Центрального военного округа страны.

План призыва доведен до глав всех муниципалитетов Томской области. Более того, по результатам конкурсного отбора для прохождения службы в научных ротах уже отобраны 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU