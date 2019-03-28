2019-03-28T07:45:31+03:00
Общество

В весенний призыв в армию отправят почти 700 томских новобранцев

15 человек отобраны для прохождения службы в научных ротах
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Весенний призыв стартует 1 апреля и продлится по 15 июля.Весенний призыв стартует 1 апреля и продлится по 15 июля.Фото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Весенний призыв стартует 1 апреля и продлится по 15 июля. На срочную службу в этот период регион планирует отправить 651 новобранца.

Об этом сегодня, 28 марта, в ходе расширенного заседания областной призывной комиссии сообщил председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области Владимир Мысин.

Как уточнил военный комиссар региона Юрий Жуков, норму установил штаб Центрального военного округа страны.

План призыва доведен до глав всех муниципалитетов Томской области. Более того, по результатам конкурсного отбора для прохождения службы в научных ротах уже отобраны 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Объявлен конкурс сочинений «Мой прадед» для томских школьников
Пенсионерку убило сорвавшейся с крыши глыбой в центре Томска
Ученый из Томска создал прототип двухколесного автомобиля будущего
В Томске пройдут соревнования по игре в Го
Эксперты: томская жимолость должна стать сибирским «суперфруктом»!
В томском Академгородке стартуют Всероссийские соревнования по фристайлу
Пациентов с онкологией будут оперировать в клиниках СибГМУ
Томичи могут выиграть смартфон и планшет, фотографируя дворы
Томичи посоревнуются в беге по лестнице
7% томичей ходили на работу в состоянии алкогольного опьянения
Молодежь Томска узнает об истории репрессий из комиксов
«Томскэнергосбыт» предложил горожанам отказаться от бумажных квитанций
27 марта в Томске, как и во всей стране, отмечают День войск Росгвардии
Возле томского аэропорта сделают большую парковку за 34 млн рублей
Томские спасатели «вырезали» водителя из искореженной в ДТП «девятки»
В преддверии Дня войск национальной гвардии в Томске почтили память погибших сотрудников
«Дорожку сказок» сделают в Театральном сквере возле томского ТЮЗа
Наряд ДПС выстрелами остановил пьяного водителя на томской трассе
В Томской области задержали группировку, которая изготавливала оружие