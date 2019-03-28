2019-03-28T07:23:06+03:00
Умные вещи

Ученый из Томска создал прототип двухколесного автомобиля будущего

Его уже можно использовать для доставки грузов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Посмотреть тестирование балансирующего робота можно на Youtube-каналеПосмотреть тестирование балансирующего робота можно на Youtube-каналеФото: Предоставлено "КП"
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Михаил Момот из ТПУ разработал балансирующего робота, который умеет перемещаться на двух ногах. Об этом написала пресс-служба вуза.

Он управляется с помощью пульта, может двигаться на двух ногах и корректировать свою «ходьбу» в зависимости от поверхности земли. Вместо ступней у него установлены колеса, благодаря которым он может подниматься из положения лежа.

По словам политехника, двухколесные автомобили экономичнее четырехколесных, они занимают мало места и могут найти применение при движении в городской среде с дефицитом пространства. Также двухколесными могут быть автономные роботы, которых можно использовать для доставки грузов.

Посмотреть тестирование балансирующего робота можно на Youtube-канале Михаила Момота.

Справка «КП»6

Студия «Лига роботов», создателем и руководителем которой является Михаил Момот, работает на базе Юргинского технологического института ТПУ. В ее рамках школьники и студенты углубленно изучают математику, физику, информатику, программирование и робототехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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