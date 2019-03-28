2019-03-28T07:11:07+03:00
Общество

В Томске пройдут соревнования по игре в Го

Победителям будут присвоены второй и третий спортивные разряды
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Го – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием.Го – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием.Фото: из открытых источников
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В Томске в восьмой раз пройдет фестиваль Го. Он состоится 30-31 марта в пушкинской библиотеке (ул. Карла Маркса, д. 14) и соберет более 25 игроков — от кандидатов в мастера спорта до тех, кто только познакомился с правилами игры. Организаторы турнира — Федерация го Томской области и Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска. Как сообщил руководитель федерации Павел Приступа, фестиваль традиционно собирает несколько десятков игроков, однако в этот раз он впервые проводится под эгидой городской администрации.

— По результатам соревнования победителям будут присвоены второй и третий спортивные разряды, — сообщил Приступа. Начало регистрации в 10:30.

Справка «КП»:

Го (вэйци) – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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