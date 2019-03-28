2019-03-28T06:30:25+03:00
Экономика

Эксперты: томская жимолость должна стать сибирским «суперфруктом»!

Специалисты убеждены, что полезная ягода поможет сибирякам восполнить дефицит витаминов
Татьяна Щукина
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Томские власти и предприятия намерены создать в регионе индустрию садоводстваТомские власти и предприятия намерены создать в регионе индустрию садоводстваФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Плантации жимолости могут появиться в Томской области в ближайшем будущем. Для чего и как это сделать, власти совместно со специалистами обсудили на экспертной сессии, посвященной промышленному возделыванию ягоды.

Одним и самых любопытных стало выступление ведущего специалиста ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова (Санкт-Петербург) Артема Сорокина, который рассказал об опыте выращивания жимолости в Канаде, где растет 3 млн растений и за сезон собирается от 100 до 300 тонн ягоды. В производстве лидирует провинция Саскачеван, схожая по климату с Томской областью.

Эксперты посетовали, что в Сибири полезную ягоду явно недооценивают.

«За последние 10 лет высажено не более 100 га жимолости, которая считается одной из самых подходящих ягодных культур для северных территорий. Благодаря богатому биохимическому составу жимолость может стать для сибиряков «суперфруктом», способным восполнить недостаток потребления витаминов, — сообщил руководитель НИИСС им. М.А. Лисавенко Александр Канарский.

Специалист отметил, что по нормам человек должен употреблять в год около 90 кг фруктов и ягод в год, в России этот показатель не превышает 50 кг, а в Сибири составляет всего 5-6 кг. В свою очередь начальник департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Ирина Черданцева подчеркнула, что в регионе есть все необходимое для выращивания жимолости в промышленных объемах — ресурсы в области генетики растений, подходящий климат, а также различные формы и направления господдержки. По убеждению Черданцевой, проект по промышленному выращиванию жимолости может войти в перечень приоритетных инвестиционных проектов в сфере АПК и получать госфинансирование.

В пресс-службе администрации Томской области сообщили, что разработчиком проекта по созданию в регионе промышленной плантации жимолости является компания «САВА».

Отметим, что в Томской области действует один и лучших российских питомников жимолости ФГУП «Бакчарское». Ягода – бренд района, в честь нее здесь ежегодно проводится Праздник жимолости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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