В томском Академгородке стартуют Всероссийские соревнования по фристайлу
В четверг, 28 марта, в Томске начинаются соревнования по фристайлу памяти Дмитрия Карташова. Состязания продлятся до 30 марта и соберут около 120 спортсменов из Мурманской и Томской областей, Красноярского края и Санкт-Петербурга.
Местом проведения соревнований станет склон Томской областной спортивной школы олимпийского резерва в Академгородке.
«Фристайлисты будут соревноваться в могуле и парном могуле. Участники соревнований распределены на четыре возрастные группы: 2000 – 2004, 2005 – 2006, 2007 – 2008 и 2009 годы рождения и младше», - сообщили в администрации региона.
Для справки:
Дмитрий Карташов — мастер спорта СССР по горнолыжному спорту, заслуженный тренер России, чемпион Советского Союза по скоростному спуску. Более 50 лет посвятил воспитанию спортсменов, работая в томской школе высшего спортивного мастерства и ДЮСШ № 5. Ушел и жизни в 2016 году, с 2017 года в Томске проводятся соревнования его памяти.
ИСТОЧНИК KP.RU