В томском Академгородке стартуют Всероссийские соревнования по фристайлу

СЕГОДНЯ 05:34 2019-03-28T05:45:57+03:00

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В четверг, 28 марта, в Томске начинаются соревнования по фристайлу памяти Дмитрия Карташова. Состязания продлятся до 30 марта и соберут около 120 спортсменов из Мурманской и Томской областей, Красноярского края и Санкт-Петербурга.

Местом проведения соревнований станет склон Томской областной спортивной школы олимпийского резерва в Академгородке.

«Фристайлисты будут соревноваться в могуле и парном могуле. Участники соревнований распределены на четыре возрастные группы: 2000 – 2004, 2005 – 2006, 2007 – 2008 и 2009 годы рождения и младше», - сообщили в администрации региона.

Для справки:

Дмитрий Карташов — мастер спорта СССР по горнолыжному спорту, заслуженный тренер России, чемпион Советского Союза по скоростному спуску. Более 50 лет посвятил воспитанию спортсменов, работая в томской школе высшего спортивного мастерства и ДЮСШ № 5. Ушел и жизни в 2016 году, с 2017 года в Томске проводятся соревнования его памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU