Пациентов с онкологией будут оперировать в клиниках СибГМУ

27 Март 21:35 2019-03-27T23:24:04+03:00

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Ректор Сибирского государственного медуниверситета Ольга Кобякова сообщила об открытии в клиниках СибГМУ онкологического отделения на 52 койко-места. Здесь будут получать помощь раковые больные, нуждающихся в специализированном хирургическом лечении по направлениям урология, эндокринология, гастроэнтерология. Планируется оперативное лечение злокачественных заболеваний почек, мочевого пузыря, мочеточников, предстательной железы, забрюшинного пространства, пищевода, желудка, тонкой кишки, толстой кишки, прямой кишки, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, щитовидной железы. Всю необходимую информацию о госпитализации пациенты могут получить по телефону 8 800 250 54 43.

Лечение будет оказываться по полисам ОМС

По словам Кобяковой, в работе нового отделении задействованы лучшие специалисты клиник, например, заведующий урологическим отделением д.м.н Виктор Латыпов. Сейчас СибГМУ формирует инфраструктуры онкопрофиля, приобретением высокотехнологичного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU