Томичи могут выиграть смартфон и планшет, фотографируя дворы
В городе объявлен новый фотоконкурс для любителей и профессионалов. Его объявила ТДСК, чтобы выявить самых активных народных фотокоров, любящих красивые дома.
Фотоконкурс «Живём!» стартовал 20 марта и продлится до 20 августа. Участники могут испытать свой талант в восьми номинациях. Организаторы зовут фотографировать дома, дворы, детей, домашних питомцев – главное, чтобы кадр отражал главную идею и миссию ТДСК «Живи и радуйся!».
Специальные призы конкурса учреждены в номинациях «Юнкор» и «Профи». Среди них: смарт-планшет, смартфон, смарт-браслет, радиоуправляемый робот и фирменный рюкзак для фототехники. Итоги, включая народное голосование, будут подведены к 1 сентября.
Подробнее условия конкурса можно узнать по ссылке https://vk.cc/9bjhuq, регистрация участников бесплатная, доступна только для подписчиков сообщества.
ИСТОЧНИК KP.RU