Томичи могут выиграть смартфон и планшет, фотографируя дворы

СЕГОДНЯ 12:07 2019-03-27T12:08:00+03:00

Всего в конкурсе 8 номинаций

Изменить размер текста: A A

В городе объявлен новый фотоконкурс для любителей и профессионалов. Его объявила ТДСК, чтобы выявить самых активных народных фотокоров, любящих красивые дома.

Фотоконкурс «Живём!» стартовал 20 марта и продлится до 20 августа. Участники могут испытать свой талант в восьми номинациях. Организаторы зовут фотографировать дома, дворы, детей, домашних питомцев – главное, чтобы кадр отражал главную идею и миссию ТДСК «Живи и радуйся!».

Специальные призы конкурса учреждены в номинациях «Юнкор» и «Профи». Среди них: смарт-планшет, смартфон, смарт-браслет, радиоуправляемый робот и фирменный рюкзак для фототехники. Итоги, включая народное голосование, будут подведены к 1 сентября.

Подробнее условия конкурса можно узнать по ссылке https://vk.cc/9bjhuq, регистрация участников бесплатная, доступна только для подписчиков сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU