Томичи посоревнуются в беге по лестнице
В одном из самых молодых микрорайонов города – комплексе «Радонежский» 31 марта впервые в Томске пройдет «Вертикальный забег». Участники должны будут преодолеть 342 ступеньки и финишировать на высоте 50 м.
Вертикальный забег – уникальное соревнование, которое регулярно проходит в разных городах и странах. Томичи с удовольствием подключаются к мировому увлечению. Первым Вертикальный забег примет «Радонежский».
«Главная цель забега – поддержка активного и здорового образа жизни, для которого в Радонежском создана комфортная инфраструктура. Участники забега – зрелая по мироощущениям и молодая по возрасту аудитория, с активной жизненной позицией и позитивным окружением – семья и друзья разделяют их увлечения и азартно поддерживают на соревнованиях» - отметили в пресс-службе организатора соревнований, «ТДСК»
Испытать силы в главном забеге может любой: олимпийский чемпион или любитель, неважно ради личного рекорда или для получения приза.
К участию допускаются совершеннолетние граждане без медицинских противопоказаний. Зрители до 15 лет могут стартовать в детском забеге.
Награждение победителей пройдет в мужской и женской категориях. Все участники забега получат памятные сувениры.
Подробности об участии в забеге можно узнать по ссылке http://sibtrl.ru/seriya-zabegov/visotniy/
ИСТОЧНИК KP.RU