Томичи посоревнуются в беге по лестнице

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-27T11:58:05+03:00

17-этажный дом превратится в спортивную площадку для забега Фото: из открытых источников

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В одном из самых молодых микрорайонов города – комплексе «Радонежский» 31 марта впервые в Томске пройдет «Вертикальный забег». Участники должны будут преодолеть 342 ступеньки и финишировать на высоте 50 м.

Вертикальный забег – уникальное соревнование, которое регулярно проходит в разных городах и странах. Томичи с удовольствием подключаются к мировому увлечению. Первым Вертикальный забег примет «Радонежский».

«Главная цель забега – поддержка активного и здорового образа жизни, для которого в Радонежском создана комфортная инфраструктура. Участники забега – зрелая по мироощущениям и молодая по возрасту аудитория, с активной жизненной позицией и позитивным окружением – семья и друзья разделяют их увлечения и азартно поддерживают на соревнованиях» - отметили в пресс-службе организатора соревнований, «ТДСК»

Испытать силы в главном забеге может любой: олимпийский чемпион или любитель, неважно ради личного рекорда или для получения приза.

К участию допускаются совершеннолетние граждане без медицинских противопоказаний. Зрители до 15 лет могут стартовать в детском забеге.

Награждение победителей пройдет в мужской и женской категориях. Все участники забега получат памятные сувениры.

Подробности об участии в забеге можно узнать по ссылке http://sibtrl.ru/seriya-zabegov/visotniy/

ИСТОЧНИК KP.RU