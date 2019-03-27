7% томичей ходили на работу в состоянии алкогольного опьянения

СЕГОДНЯ 07:50 2019-03-27T07:55:26+03:00

"Еще по одной и на смену!" Фото: Диля Ахмадишина

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По мнению большинства томичей, работодатель всегда должен давать сотруднику возможность написать заявление «по собственному желанию». Однако, как показал опрос портала Зарплата.ру , далеко не каждый директор поступает именно так.

38% опрошенных горожан отметили, что знают, в каких случаях трудовой договор может быть расторгнут работодателем согласно 81-ой статье Трудового кодекса РФ. 48% томичей знакомы со статьей только частично. А 14% признались, что ничего не слышали об этом.

При этом 47% жителей Томска рассказали, что их когда-то увольняли по статье. У 15% респондентов был опыт, когда у работодателя было основание расторгнуть договор, но он дал возможность написать заявление «по собственному желанию». 38% горожан с этим не сталкивались.

12% из тех, с кем случалось расторжение договора, рассказали, что их увольняли по причине сокращения штата, 27% - из-за ликвидации организации, а 4% - из-за смены собственника имущества организации.

Для 4% трудовой договор утратил силу, 8% не соответствовали занимаемой должности, 7% - появлялись на работе в состоянии алкогольного опьянения. С еще 7% трудовой договор расторгли из-за нарушения трудовых обязанностей, а с 5% - из-за прогулов. Четверть томичей уверены, что начальник от них просто избавился из-за личной неприязни – объективной причины не было.

27% жителей Томска считают, что увольнение необходимо оформлять по статье, если на то есть основания. А 54% опрошенных уверены, что работодатель в любом случае должен давать возможность уйти по собственному желанию. 19% отметили, что им все равно.

Что интересно, мнение представителей компаний в этом вопросе почти сошлось с мнением горожан. 48% томских работодателей рассказали, что в случае нарушений нужно давать возможность сотрудникам написать заявление. 31% отметили, что расторжение договора должно быть оформлено по ТК РФ. 21% готовы рассматривать каждый случай индивидуально.

При этом говоря о самых популярных причинах увольнения по инициативе работодателя, связанных с нарушениями, большинство представителей компаний города назвали появление на работе в состоянии алкогольного опьянения (13% ответов) и прогулы (26%).

ИСТОЧНИК KP.RU