В Томске выпустили комиксы об истории ГУЛАГа

СЕГОДНЯ 07:36 2019-03-27T07:36:39+03:00

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Томский музей истории ГУЛАГа выпустил сборник графических новелл «ВЫ-ЖИВШИЕ» в формате комиксов.

Проект направлен на молодежную аудиторию, чтобы донести до нее информацию о трагических событиях в истории страны.

Как показал опрос ВЦИОМ, лишь половина молодых россиян знает о массовых репрессиях, которые происходили в СССР. Каждый четвертый впервые слышит о ГУЛАГе — системе лагерей, в которых отбывали наказание осужденные не только за бытовые и уголовные преступления, но и по политическим мотивам.

Проект «ВЫ-ЖИВШИЕ» — это воспоминания жертв массовых репрессий, рассказанные языком графических новелл. Героями графических новелл стали люди, истории которых рассказаны в новой постоянной экспозиции Музея. Среди них – Елена Маркова, которая провела в лагерях 11 лет; Юлия Пашаева, чьи родители были расстреляны; Инна Железовская – дочь бухгалтера, погибшего в лагере; Владимир Казаринов – сын геолога, расстрелянного в 1937 году.

Сборник доступен онлайн на сайте Музея истории ГУЛАГа: https://gmig.ru/projects/vy-zhivshie/ В апреле 2019 года будет издана и печатная версия.

ИСТОЧНИК KP.RU