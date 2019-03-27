«Томскэнергосбыт» предложил горожанам отказаться от бумажных квитанций

СЕГОДНЯ 07:28 2019-03-27T07:28:55+03:00

Вместо этого – перейти на счета за электроэнергию по электронной почте

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«Томскэнергосбыт» предложил своим абонентам подключить удобную опцию в сервисе «Единый личный кабинет». Это позволит уйти от бумажных счетов и получать платежки только на электронный ящик. Таким образом, не нужно будет искать квитанции в ящике почтовом.

Электронная квитанция придет в день формирования счета, ей не потребуется время для печати и доставки, а значит быстрее. Электронный формат легко получить и оплатить в любое время, даже если человек находится в другом городе или стране. И конечно, это экологично, отказавшись от бумажного носителя, экономится бумага, сохраняются деревья.

На сегодняшний день возможностями личного кабинета https://my.ensb.tomsk.ru/ пользуются около 60 тысяч клиентов, 3 тысячи клиентов уже подключили полезную услугу и получают квитанцию только в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU