27 марта в Томске, как и во всей стране, отмечают День войск Росгвардии

СЕГОДНЯ 07:15 2019-03-27T07:16:29+03:00

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5 апреля 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о создании Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), а также преобразовании внутренних войск МВД России в войска национальной гвардии Российской Федерации.

Управление Росгвардии по Томской области создано в соответствии с приказом Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 30 сентября 2016 года, оно организационно входит в состав Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

За эти три года сотрудниками и военнослужащими регионального ведомства проделана непростая работа по сформированию и развитию Управления томской Росгвардии: окончательно уточнены объем и порядок выполнения задач, скорректирована и приведена в соответствие с федеральным законодательством нормативно-правовая база, детально разработана организационно-штатная структура, достигнуты высокие результаты в служебно-боевой деятельности.

Сотрудниками и военнослужащими томской Росгвардии проводится серьезная социальная работа

Наряду с выполнением непосредственных обязанностей, сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Томской области проводят непрерывную активную работу патриотической, профилактической и социальной направленности. Это одни из важнейших направлений деятельности томской Росгвардии. В прошлом году сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии Томской области провели более сорока мероприятий военно-патриотических мероприятий (уроки мужества, дни открытых дверей, акции, встречи, беседы и другие) с воспитанниками детских садов, общеобразовательных школ, школ-интернатов, профтехучилищ, ВУЗов и детских оздоровительных лагерей. Представители регионального ведомства провели и непрерывно продолжают проводить с молодыми людьми занятия по строевой подготовке и сборке оружия, рассказывают об особенностях службы в Росгвардии, сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей, делают экскурс экскурс в историю создания подразделений, проводят выставку вооружения и экипировки, доводят интересную информацию о легендарных личностях.

В этом году в Томской области стартовала военно-патриотическая акция «Десант в Росгвардию», приуроченная к празднованию 250-летия со дня рождения генерала от инфантерии, генерал-адъютанта, первого командующего внутренней стражи России Евграфа Комаровского, оставившего достойный след в исторической и культурной жизни России. О моральных качествах этого человека, позволяющих совладать с собой в любых жизненных обстоятельствах, закалить характер и достичь задуманных целей сотрудники и военнослужащие Управления Роствардии Томской области и 98-ой Ордена Жукова дивизии Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации будут рассказывать учащимся, воспитанникам и студентам в течение 2019 года, в рамках военно-патриотической акции «Десант в Росгвардию».

Зачастую патриотические мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с воинами-интернационалистами Томской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Ветераны боевых действий в Афганистане делятся воспоминаниями о службе, подвигах сослуживцев, сложивших головы на полях сражений, призывают молодое поколение верно служить России и достойно ее защищать. Нередко в уроках мужества принимают участие матери погибших сотрудников, их рассказы, проникнутые болью материнского сердца, вызывают особое волнение у молодого поколения.

Сотрудниками и военнослужащими томской Росгвардии проводится серьезная социальная работа, направленная на поддержание ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов службы, родственников погибших сотрудников: постоянно интересуются их здоровьем, имеющимися нуждами и проблемами, оказывают посильную помощь, посещают, приглашают на чаепитие и праздничные мероприятия.

. В прошлом году сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии Томской области провели более сорока мероприятий военно-патриотических мероприятийФото: Предоставлено "КП"

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ

РАИСА РАМИЛЬЕВИЧА АЙБАТОВА

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

В рамках празднования Дня войск национальной гвардии Российской Федерации хочу поблагодарить весь личный состав Управления Росгвардии по Томской области и уважаемых ветеранов службы за добросовестное выполнение служебно-боевых и оперативно служебных задач, пожелать достойного продолжения добрых традиций, выработанных и применяемых в служебной деятельности на протяжении многих лет, особые слова признательности выражаю ветеранам подразделений, стоявшим у истоков их становления и внесшим неоценимый вклад в дальнейшее развитие. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и дальнейших успехов в службе на благо Отечества!

Сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга и навечно оставшимся в печальном списке томской Росгвардии, - вечная память, а их родственникам - терпения и долгих лет жизни. Спасибо за достойное воспитание сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU