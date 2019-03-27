Возле томского аэропорта сделают большую парковку за 34 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:18 2019-03-27T06:28:24+03:00

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В Томске стартовала подача заявок на аукцион по строительству парковки у местного аэропорта. Конкретный подрядчик будет определен уже в середине апреля, а окончание работ планируется на осень. Финансирование проекта возьмет на себя областной бюджет.

На сайте госзакупок сообщается, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 34,73 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2019 года.

В Томскавтодоре уточнили, что парковка будет рассчитана на 132 машино-места и расположится справа от въезда на площадь пред зданием аэровокзала.

Отметим. что идея устройства современной парковки у аэропорта появилась в 2016 году , но реализация планов затянулась из-за корректировки проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU