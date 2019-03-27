Томские спасатели «вырезали» водителя из искореженной в ДТП «девятки»

СЕГОДНЯ 06:00 2019-03-27T06:03:14+03:00

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Серьезное ДТП, в результате которого в реанимацию попали водитель и пассажир ВАЗ 2109 произошло в Томске. Авария случилась поздним вечером вторника, 26 марта, на пересечении улиц Гамалеи и Пастера. По словам очевидцев, перед столкновением с другой машиной водитель красного «жигуленка» вел себя явно неадекватно, ехал на большой скорости с грубым нарушением ПДД пока не врезался в Lada Granta.

После столкновения пассажир ВАЗа сумел самостоятельно выбраться из пострадавшего авто, однако он не смог отойти от него и лежал на асфальте до прибытия помощи. Водитель же оказался зажат в покореженной машине. Его извлекли спасатели, оперативно прибывшие к месту ДТП.

К счастью, люди, находившиеся в салоне Lada Granta не пострадали. Семью с ребенком спасли сработавшие подушки безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU