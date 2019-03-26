В преддверии Дня войск национальной гвардии в Томске почтили память погибших сотрудников

26 Март 15:43 2019-03-26T15:44:45+03:00

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Руководство томской Росгвардии всегда с особым трепетом относится к памяти коллег, погибших при исполнении служебного долга. Семьи трагически ушедших бойцов всегда чувствуют поддержку и внимание со стороны сослуживцев своих сыновей и мужей и руководства Управления Росгвардии по Томской области.

Сегодня, в преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, руководство пригласило матерей и вдов погибших сотрудников на чаепитие. «Боль утраты, - обратился начальник Управления полковник полиции Раис Айбатов к матерям и вдовам, - невозможно преодолеть, время лишь притупляет боль, но не лечит. Профессия защитника правопорядка является одной из самых опасных в современном обществе. К сожалению, иногда цена этой работы — человеческая жизнь. Как бы ни было тяжело и больно от невосполнимой утраты, вы мужественно и бережно храните все воспоминания, а мы отдаем должное вашей силе воли и неугасаемой энергии».

Руководитель томской Росгвардии пожелал женщинам долголетия, а также отметил, что такие встречи продлевают жизнь погибших сослуживцев в наших сердцах. Раис Айбатов выразил матерям искренние слова благодарности и признательности за достойное воспитание сыновей, беззаветно, мужественно и с честью выполнивших свой служебный и гражданский долг.

В скорбном списке томской Росгвардии восемь навеки оставшихся в строю сотрудников, трагически ушедших из жизни во время несения службы. Все они - молодые ребята, подававшие большие надежды в службе, любящие и ценящие жизнь, которую трагически оборвал случай. В школах, где они учились, установлены памятные мемориальные доски, которые всегда будут служить молодому поколению напоминанием о мужестве и героизме, проявленными бойцами Росгвардии.

Мамы и вдовы погибших сотрудников долго беседовали за чаем, вспоминали интересные случаи из жизни молодых милиционеров, искренне благодарили руководство Росгвардии за оказываемые внимание и поддержку, помощь в благоустройстве бытовых условий и оказании медицинских услуг.

Начальник Управления вручил женщинам цветы и сувениры, поздравил и пожелал крепкого здоровья, благополучия, достатка и мирного неба над головой! Женщины ушли не просто с подарками, а с чувством, что о них помнят, любят и всегда готовы прийти на помощь и поддержать.

ИСТОЧНИК KP.RU