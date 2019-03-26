2019-03-26T12:55:06+03:00
Недвижимость

«Дорожку сказок» сделают в Театральном сквере возле томского ТЮЗа

Среди деревьев поставят фигуры сказочных героев и качели
Татьяна Щукина
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Пока сквер уютом не отличается, за его благоустройство проголосовали сами томичи. Фото: мэрия ТомскаПока сквер уютом не отличается, за его благоустройство проголосовали сами томичи. Фото: мэрия Томска
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Мэр Томска Иван Кляйн провел выездное совещание по благоустройству Театрального сквера. По проекту здесь планируется создать две зоны тихого отдыха, установить детские качели. В зеленых зонах будут выложены тропинки из дерева и установлены на них сказочные фигуры.

«По сути эта территория является «зеленым фойе» Театра юного зрителя. И мы ставим перед собой задачу сделать так, чтобы семьи с детьми могли проводить здесь время до и после спектаклей», - пояснил градоначальник.

Также планируется благоустроить территорию для Томского Арбата, который пока открывается здесь стихийно, а еще привести в порядок местные памятники. Мэр Иван Кляйн предложил высадить по периметру живую изгородь для защиты посетителей сквера от выхлопных газов.

Благоустройство Театрального сквера проведут летом 2019 года из средств программы «Формирование комфортной городской среды». Поучаствуют в финансировании работ и спонсоры из Томской ассоциации пищевиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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