2019-03-26T11:52:43+03:00
Происшествия

Наряд ДПС выстрелами остановил пьяного водителя на томской трассе

Молодой человек устроил гонку на дороге, подвергая опасности других людей
Татьяна Щукина
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Погоня проходила на участке автодороги Бакчар-Каргала. Фото: 1gai.ruПогоня проходила на участке автодороги Бакчар-Каргала. Фото: 1gai.ru
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Чрезвычайная ситуация произошло на одной из трасс Томской области по вине нетрезвого водителя. Только благодаря усилиям сотрудников правопорядка мужчина не устроил ДТП, в котором пострадали люди. Подозрительная машина ( ВАЗ 2107) привлекла внимание экипажа ДПС в селе Бакчар – автомобиль при движении создавал аварийную ситуацию на дороге, вилял из стороны в сторону.

«С помощью громкоговорящего устройства полицейские потребовали от водителя остановиться. Проигнорировав законные требования, он прибавил скорость и продолжил движение. Полицейские, включив световую и звуковую сигнализацию, начали преследование нарушителя», - сообщила подробности происшествия пресс-служба регионального УМВД.

Погоня проходила в темное время суток на автодороге Бакчар – Каргала, причем нарушитель неоднократно выезжал на «встречку» и обочины при обгоне и опережении других машин, подвергая угрозе жизнь и здоровье других участников движения. Чтобы остановить «семерку», стражам порядка пришлось применили табельное оружие.

Нарушителем оказался 27-летний мужчина с признаками опьянения, но пройти освидетельствование он отказался.

В отношении молодого человека возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит наказание в виде ареста на срок до 15 суток или штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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