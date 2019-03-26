Наряд ДПС выстрелами остановил пьяного водителя на томской трассе
Чрезвычайная ситуация произошло на одной из трасс Томской области по вине нетрезвого водителя. Только благодаря усилиям сотрудников правопорядка мужчина не устроил ДТП, в котором пострадали люди. Подозрительная машина ( ВАЗ 2107) привлекла внимание экипажа ДПС в селе Бакчар – автомобиль при движении создавал аварийную ситуацию на дороге, вилял из стороны в сторону.
«С помощью громкоговорящего устройства полицейские потребовали от водителя остановиться. Проигнорировав законные требования, он прибавил скорость и продолжил движение. Полицейские, включив световую и звуковую сигнализацию, начали преследование нарушителя», - сообщила подробности происшествия пресс-служба регионального УМВД.
Погоня проходила в темное время суток на автодороге Бакчар – Каргала, причем нарушитель неоднократно выезжал на «встречку» и обочины при обгоне и опережении других машин, подвергая угрозе жизнь и здоровье других участников движения. Чтобы остановить «семерку», стражам порядка пришлось применили табельное оружие.
Нарушителем оказался 27-летний мужчина с признаками опьянения, но пройти освидетельствование он отказался.
В отношении молодого человека возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит наказание в виде ареста на срок до 15 суток или штрафа в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU