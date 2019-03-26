В Томской области задержали группировку, которая изготавливала оружие

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-26T11:05:32+03:00

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Сотрудники регионального ФСБ задержали преступную группировку, которая занималась сборкой и продажей оружия.

Трое жителей города Стрежевого с 2017 по 2018 год изготавливали оружие из охолощенных пистолетов и автоматов. Свои самоделы они хранили в одном из гаражей.

При обыске у них нашли 10 огнестрельных пистолетов, 7 из них – пистолеты Макарова, пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-пулемет «Кедр», а также порядка 2000 патронов различного калибра.

В июле 2018 всех злоумышленников задержали и поместили под арест и заве6ли уголовные дела по 222 и 223 статьям УК РФ. Суд приговорил одного из них к 3.5 годам колонии общего режима и штрафом в размере 200 тысяч рублей, другого к аналогичному штрафу и трем годам за решеткой, а третьего, который полностью признал свою вину – к двум годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU