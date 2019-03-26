В Томске пройдут спортивные соревнования для женщин 55+

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-26T10:41:57+03:00

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Спортивный этап томского конкурса «Настоящая женщина» для леди возраста 55+ пройдет в эту субботу. Всех активных и зрелых дам приглашают принять участие. В программе мероприятия — фитнес-разминка с элементами кардиотенниса, легкий бег и прыжки, метание дротиков, аэробол и многое другое. Все упражнения и физическая нагрузка адаптированы под зрелый возраст.

- Также мы будем рады видеть вас и ваших друзей в качестве болельщиков на мероприятии. Ведь поддержка — это самое главное! Для всех детей мы приготовили свои упражнения и увлекательные игры с аниматорами, — рассказала организатор конкурса Эдит Заржецкая.

Мероприятие состоится 30 марта в 18 часов в Сибирском теннисном центре (Томск, ул. Нахимова, 1/2). Участникам и болельщикам необходимо принести с собой сменную обувь. Записаться в команду можно до 29 марта по телефону (3822) 97-64-54.

ИСТОЧНИК KP.RU