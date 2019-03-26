2019-03-26T10:13:11+03:00
Происшествия

Синоптики предсказали погоду на лето в Томске

Нас ожидает теплое полугодие с дождливым августом
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В нашем регионе весна и лето обещают быть немного теплее среднемесячной нормыВ нашем регионе весна и лето обещают быть немного теплее среднемесячной нормыФото: Евгения ГУСЕВА
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Росгидрометцентр опубликовал прогноз температуры и осадков на весну-лето 2019 года по всей территории России. Ничего аномального не ожидается, температурный режим окажется близким к средним многолетним значениям. Однако есть тенденция в сторону потепления, что, конечно, радует.

В нашем регионе весна и лето обещают быть немного теплее среднемесячной нормы. В апреле температура ожидается в пределах нормы + 0,8 градуса. А вот осадков может быть существенно меньше нормы. Май, скорее всего, выдастся дождливым, при этом температура воздуха сохранится в пределах нормы (+9,0 градусов). Первый месяц лета в нашем регионе обещает быть теплым, средняя температура составит + 15,8 градуса. Июль нам прогнозируют жаркий и солнечный, а вот август, напротив, дождливый и умеренный.

В сентябре норма средней месячной температуры составит +11 градусов, дождей много не обещают, а значит, нас ждет бархатный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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