Томские школьники смогут летом ездить на поезде за полцены

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-26T09:29:42+03:00

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Этим летом школьники смогут ездить на поезде с 50% скидкой. Льгота будет действовать для детей в возрасте от 10 до 17 лет с 1 июня по 31 августа.

Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования) формирования АО "ФПК" (дочернее общество "РЖД"), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории России. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории нашей страны.

Оформить льготный билет для детей можно, как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО "РЖД" или с помощи мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста.

Напомним, впервые 50% скидку на проезд детей от 10 до 17 лет ввели в летний период в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, уже четвертый год подряд школьники могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего года.

При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично действует детский тариф, который составляет 35% от стоимости полного (взрослого) тарифа. Дети до 5 лет ездят на поезде бесплатно.

Кроме того, в мае бесплатно воспользоваться железными дорогами смогут участники Великой Отечественной войны вместе с одним сопровождающим.

ИСТОЧНИК KP.RU