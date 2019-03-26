2019-03-26T08:43:12+03:00
Происшествия

Пассажир разбился на самодельном мопеде в Томской области

У транспорта отсутствовала тормозная система
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба судебных приставов по Томской областиФото: пресс-служба судебных приставов по Томской областиФото: из открытых источников
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Житель Тегульдетского района собрал из подручных деталей трехколесный мопед. Выпив, он решил опробовать свое транспортное средство и взял с собой приятеля. В результате, не справившись с управлением, сельчанин совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть пассажира. Дело в том, что у изобретения отсутствовала тормозная система.

Судебные приставы, разбираясь в деле, конфисковали самодел для уничтожения в Росимущество. Самого горе-изобретателя суд приговорил к 2-м годам отбытия наказания в колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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