Пассажир разбился на самодельном мопеде в Томской области
У транспорта отсутствовала тормозная система
Фото: пресс-служба судебных приставов по Томской областиФото: из открытых источников
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Житель Тегульдетского района собрал из подручных деталей трехколесный мопед. Выпив, он решил опробовать свое транспортное средство и взял с собой приятеля. В результате, не справившись с управлением, сельчанин совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть пассажира. Дело в том, что у изобретения отсутствовала тормозная система.
Судебные приставы, разбираясь в деле, конфисковали самодел для уничтожения в Росимущество. Самого горе-изобретателя суд приговорил к 2-м годам отбытия наказания в колонии-поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU