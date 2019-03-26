Томичи завоевали серебро на этапе Кубка мира по плаванию в ластах

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-26T08:20:22+03:00

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На соревнованиях в итальянском городе Линьяно-Саббьядоро томская команда взяла серебряный кубок за второе общекомандное место и 13 медалей (шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые).

В общекомандном зачете среди женских команд сборная томских подводниц признана сильнейшей в мире.

Как сообщила президент Федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина, всего соревновалось 597 подводников из 102 клубов мира.

Помимо успешного выступления в эстафете, воспитанница тренера Юлии Поздеевой мастер спорта Алена Паршина стала первой в дисциплинах 50 м ныряние в длину и 100 м подводное плавание с аквалангом. Заслуженный мастер спорта Александра Скурлатова завоевала «серебро» на дистанции 100 м плавание в ластах и стала бронзовым призером на дистанции 50 м ныряние в длину.

Еще две серебряные награды на счету мастера спорта Марии Надеиной на дистанциях 200 м и 400 м плавание в ластах и одна серебряная медаль у мастера спорта международного класса Виктории Парцахашвили на стометровке подводного плавания с аквалангом.

Результаты мужчин выглядят скромнее женских, однако лидер команды и воспитанник бригады тренеров Александра и Григория Шумковых заслуженный мастер спорта Дмитрий Журман мастерскую планку не опустил, принеся в общую копилку сборной команды две награды на своих коронных дистанциях — «серебро» в плавании в ластах на 100 м и «бронзу» на дистанции 200 м. На стометровке лишь сотая доля секунды отделила томича от победы.

В соревнованиях среди юниоров уверенное лидерство продемонстрировала мастер спорта Татьяна Причинина. Юная воспитанница тренера Анастасии Жидковой стала сильнейшей в трех дисциплинах подводного спорта: 100 м плавание в ластах, 100 м подводное плавание и 50 м ныряние.

Все спортсмены, представлявшие томскую команду на этапе Кубка мира по плаванию в ластах, — воспитанники томского учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Виктора Шевелева.

ИСТОЧНИК KP.RU