2019-03-26T08:05:54+03:00
Туризм

Томичи смогут напрямую улететь в Тюмень

Аэропорт сообщил о новом рейсе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Рейс будет выполняться по понедельникам и четвергам.Рейс будет выполняться по понедельникам и четвергам.Фото: ОЛЕГ АСРАТЯН
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Начиная с 3 июня из Томска в Тюмень будет летать самолет. Как сообщили в пресс-службе томского аэропорта, полеты будет выполнять авиакомпания «Ангара». Ранее этот же авиаперевозчик запустил рейс Иркутск-Томск (в ноябре прошлого года), а теперь будет осуществлять новые рейсы Иркутск - Томск - Тюмень на самолете Ан-148-100Е. Данное направление субсидируется из федерального бюджета. Стоимость одного билета 5 640 рублей. Стоимость билета из Томска до Тюмени составит 5 495 рублей. Рейс будет выполняться по понедельникам и четвергам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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