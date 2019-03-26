Томичи смогут напрямую улететь в Тюмень

СЕГОДНЯ 08:05 2019-03-26T08:05:54+03:00

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Начиная с 3 июня из Томска в Тюмень будет летать самолет. Как сообщили в пресс-службе томского аэропорта, полеты будет выполнять авиакомпания «Ангара». Ранее этот же авиаперевозчик запустил рейс Иркутск-Томск (в ноябре прошлого года), а теперь будет осуществлять новые рейсы Иркутск - Томск - Тюмень на самолете Ан-148-100Е. Данное направление субсидируется из федерального бюджета. Стоимость одного билета 5 640 рублей. Стоимость билета из Томска до Тюмени составит 5 495 рублей. Рейс будет выполняться по понедельникам и четвергам.

ИСТОЧНИК KP.RU