Томская прокуратура проверит факты двойного взимания платежей за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 19:15 2019-03-25T19:19:27+03:00

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Прокуратура Томской области начала выявление фактов одновременного взимания с собственников домов платежей за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов управляющими организациями и региональными операторами. Прояснять ситуацию с двойным взиманием платежей ведомство будет по поручению Генерального прокурора РФ. Эта деятельность предполагает активное сотрудничество с жителями региона.

«Прокуратура области обращается к гражданам и экспертным сообществам с просьбой о сообщении в органы прокуратуры информации о фактах начисления двойной оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов», - сообщила пресс-служба ведомства, уточнив, что все поступившие обращения будут проверены, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU