2019-03-25T19:19:27+03:00
Общество

Томская прокуратура проверит факты двойного взимания платежей за вывоз мусора

Ведомство просит жителей региона сообщать о нарушениях в своих населенных пунктах
Татьяна Щукина
Поделиться:
Мусорная реформа пока идет "с большим скрипом"Мусорная реформа пока идет "с большим скрипом"Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

Прокуратура Томской области начала выявление фактов одновременного взимания с собственников домов платежей за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов управляющими организациями и региональными операторами. Прояснять ситуацию с двойным взиманием платежей ведомство будет по поручению Генерального прокурора РФ. Эта деятельность предполагает активное сотрудничество с жителями региона.

«Прокуратура области обращается к гражданам и экспертным сообществам с просьбой о сообщении в органы прокуратуры информации о фактах начисления двойной оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов», - сообщила пресс-служба ведомства, уточнив, что все поступившие обращения будут проверены, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кризисный центр приглашает томичек на тренинг
Томские школьники победили в российском робототехническом фестивале
Томичи собрали средства гигиены для детей, находящихся в больнице
Статуэтка-веер и балет «Ромео и Джульетта» едут в Томск
В Томске пройдет акция «Честная шиномонтажка»
Томича, совладельца «Зимней вишни», задержали в Польше
Томские филологи представили словарь сибирской крестьянки
В Томске почтили память жертв трагедии «Зимней вишни»
В Томске усилен вывоз снега с территорий возможного подтопления
Пьяный сын угнал машину у отца в Томской области и застрял в сугробе
В Томске прошел общегарнизонный развод личного состава Росгвардии
В Томской области коровам пришлось «отвечать» за коня
Главного судебного пристава Томской области подозревают в финансовом преступлении