Кризисный центр приглашает томичек на тренинг

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-25T12:31:28+03:00

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Жительниц Томска зовут на тренинг, посвященный моде и стилю. Он пройдет 26 марта в 18.30 по адресу: ул. Говорова, 76/1, рядом со школой №55.

Тренинг будет проходить в течение семи дней. За это время женщины познакомятся с основными понятиями и правилами сочетания цветовой гаммы в одежде, основными направлениями стиля, секретами составления гардероба и рассмотрят современные модные тенденции.

Предварительно нужно записаться по тел. 62-44-00.

ИСТОЧНИК KP.RU