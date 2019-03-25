Томские школьники победили в российском робототехническом фестивале
Наши ребята стали победителями и призерами XI Всероссийского робототехнического фестиваля PROFEST – 2019, который прошел в Москве, - сообщили в пресс-службе областной администрации.
PROFEST — крупнейший в Европе научно-технический фестиваль. В этом году соревнования проводились по 23 направлениям, девяти инженерным компетенциям. Участников оказалось более 5 000 человек от 6 до 26 лет из 70 регионов России. Основные конкурсные направления — робототехника, программирование, цифровой инжиниринг, мехатроника, инженерный и промышленный дизайн, интернет вещей, прототипирование и другие дисциплины будущего.
По итогам соревнований команда Томского физико-технического лицея (Ярослава Слижевская и Анастасия Коробкина, руководитель Павел Пугачев) завоевала первое место в номинации «андроидные роботы».
Второе место занял ученик северской школы № 83 Тимур Рафиков (руководитель Светлана Салопова), третье — ученицы школы «Перспектива» Вероника Тараева и Томского физико-технического лицея Софья Мастерских (руководитель Сергей Заборский). Победителями в номинации «За техничность» стали ребята из Томского физико-технического лицея и школы «Перспектива».
ИСТОЧНИК KP.RU