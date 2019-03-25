Томские школьники победили в российском робототехническом фестивале

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-25T12:15:31+03:00

Они заняли первое место в номинации «Андроидные роботы»

Изменить размер текста: A A

Наши ребята стали победителями и призерами XI Всероссийского робототехнического фестиваля PROFEST – 2019, который прошел в Москве, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

PROFEST — крупнейший в Европе научно-технический фестиваль. В этом году соревнования проводились по 23 направлениям, девяти инженерным компетенциям. Участников оказалось более 5 000 человек от 6 до 26 лет из 70 регионов России. Основные конкурсные направления — робототехника, программирование, цифровой инжиниринг, мехатроника, инженерный и промышленный дизайн, интернет вещей, прототипирование и другие дисциплины будущего.

По итогам соревнований команда Томского физико-технического лицея (Ярослава Слижевская и Анастасия Коробкина, руководитель Павел Пугачев) завоевала первое место в номинации «андроидные роботы».

Второе место занял ученик северской школы № 83 Тимур Рафиков (руководитель Светлана Салопова), третье — ученицы школы «Перспектива» Вероника Тараева и Томского физико-технического лицея Софья Мастерских (руководитель Сергей Заборский). Победителями в номинации «За техничность» стали ребята из Томского физико-технического лицея и школы «Перспектива».

ИСТОЧНИК KP.RU