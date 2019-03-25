2019-03-25T11:59:28+03:00
Общество

Томичи собрали средства гигиены для детей, находящихся в больнице

В рамках благотворительной акции «Купил-подарил» горожане помогли юным пациентам
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Средства гигиены и принадлежности необходимы пациентам каждый день.Средства гигиены и принадлежности необходимы пациентам каждый день.
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В прошедшие субботу и воскресение томичи участвовали в мероприятии, чтобы помочь детям, которые лежат в онкогематологическом блоке ТОКБ и паллиативном отделении Детской больницы №1. На акции Детского фонда им. Алены Петровой «Купил- подарил» были собраны влажные салфетки, одноразовые пелёнки, гели для стирки детского белья, мыло и многое другое. Все собранные средства по уходу будут передаваться родителям в отделения и в семьи по мере необходимости.

- Хотелось бы сказать огромное спасибо всем отзывчивым людям, принявшим участие в благотворительном сборе. Это очень важно для подопечных Фонда и их семей! Ведь дети лежат в больнице подолгу, а средства гигиены и принадлежности необходимы каждый день. В сложные дни влажные салфетки и одноразовые пеленки уходят просто пачками! Спасибо Всем! Вы сделали огромное, доброе дело, - поблагодарила Елена Петрова, руководитель Фонда имени Алены Петровой.

Радует то, что горожане активно приобщают к подобным акциям и своих детей, необходимые товары приносили целые семьи. Во многих школах и организациях города акция ещё продолжается. Если Вам не удалось оказать помощь, то Вы можете всегда это сделать на сайте фонда: http://fond-alena.ru/ или по телефону: 22-72-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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