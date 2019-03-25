Статуэтка-веер и балет «Ромео и Джульетта» едут в Томск

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-25T11:49:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Всемирный день театра, 27 марта, Томск примет от Красноярска эстафету Всероссийского театрального марафона. Подробности сообщает пресс-служба областной администрации. С гастролями приезжает Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского.

Томичи станут свидетелями передачи символа Года театра — статуэтки, которая в форме веера изображает греко-римский амфитеатр, и на нее нанесены гербы 85 субъектов РФ. Событие состоится на сцене Томского областного театра драмы.

После церемонии зрителям покажут балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева в исполнении артистов Красноярского театра.

Приняв эстафету 27 марта, томичи передадут символ Года театра Омску: 30 марта на сцене Омского ТЮЗа выступят артисты томского Театра юного зрителя.

ИСТОЧНИК KP.RU