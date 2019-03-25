2019-03-25T17:40:28+03:00
Авто

В Томске пройдет акция «Честная шиномонтажка»

Водителей приглашают узнать, как правильно выбрать мастерскую
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Специалисты ЦСМ расскажут про поверку балансировочного стендаСпециалисты ЦСМ расскажут про поверку балансировочного стендаФото: Предоставлено "КП"
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С 27 по 29 марта Томский ЦСМ Росстандарта проведет благотворительную акцию «Честная шиномонтажка». Эту безвозмездную «эстафету» подхватят на местах Центры стандартизации и метрологии и в других городах СибириКемерово, Омске, Красноярске, Новосибирске.

Цель акции: Донести до водителей и владельцев шиномонтажных мастерских информацию о необходимости поверки балансировочного стенда.

Специалисты ЦСМ расскажут про поверку балансировочного стенда, дадут свои рекомендации и проконсультируют по всем вопросам. Само мероприятие пройдет в одном из автоцентров Томска, дата и время уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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