2019-03-25T10:51:41+03:00
Происшествия

Томича, совладельца «Зимней вишни», задержали в Польше

Он был объявлен в международный розыск
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Вячеслав Вишневский был профессиональным футболистом и играл в "Томи".Вячеслав Вишневский был профессиональным футболистом и играл в "Томи".Фото: из открытых источников
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Уроженца Томска Вячеслава Вишневского задержали в Польше. В прошлом году он был объявлен в международный розыск по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», - сообщили в Следственном комитете.

Известно, что Вишневский – бывший гендиректор компании-собственника торгового центра - ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». В его действиях следствие усматривает признаки преступления по статье 291 УК РФ «дача взятки».

Вячеслав Вишневский был профессиональным футболистом. Долгое время играл в «Томи», затем перешел в томский «КД Восток». Спонсорством этого клуба занимался одноименный холдинг. После Вишневский возглавил томскую кондитерскую фабрику «Красная Звезда». С 2016 году он находился за пределами территории РФ и скрылся от следствия. Сейчас решается вопрос его экстрадиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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