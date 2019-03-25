Томича, совладельца «Зимней вишни», задержали в Польше
Уроженца Томска Вячеслава Вишневского задержали в Польше. В прошлом году он был объявлен в международный розыск по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», - сообщили в Следственном комитете.
Известно, что Вишневский – бывший гендиректор компании-собственника торгового центра - ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». В его действиях следствие усматривает признаки преступления по статье 291 УК РФ «дача взятки».
Вячеслав Вишневский был профессиональным футболистом. Долгое время играл в «Томи», затем перешел в томский «КД Восток». Спонсорством этого клуба занимался одноименный холдинг. После Вишневский возглавил томскую кондитерскую фабрику «Красная Звезда». С 2016 году он находился за пределами территории РФ и скрылся от следствия. Сейчас решается вопрос его экстрадиции.
ИСТОЧНИК KP.RU