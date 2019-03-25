В Томске усилен вывоз снега с территорий возможного подтопления
В преддверие паводка все выходные в Томске активно вывозился снег из зон предположительного подтопления. Как пояснили в мэрии, к работам были привлечены подрядчики районных администраций и социальные партнеры, а также техника «Спецавтохозяйства» и добровольцы «Снежной вахты».
Вывоз снега был осуществлен на улице Каспийской и переулке Нижний, улицах 1-ая Усть-Киргизка, Жигулевская, Строевая, и множестве других, а кроме того, на присоединенных к городу территориях ул.Зелёная (с. Дзержинское) и ул.Дальняя (с.Тимирязево).
Бойцы снежной вахты помогали рыхлить снег жителям микрорайона Степановка и в Ленинском районе.
Ранее мэр Томска Иван Кляйн поручил «Спецавтохозяйству» помочь организовать уборку снега с 28 участков возможного подтопления. Участки улиц, где необходим первоочередной вывоз снега, определяют сотрудники санитарной милиции проведут в процессе обходов.
«Выходные у районных и городских служб отменяются. Надо держать на контроле все потенциально опасные места, в случае появления подтопленных территорий домов, организовывать откачку. Если нужно, будем все работать в круглосуточном режиме. Необходимая техника у города для этого есть», - - подчеркнул Иван Кляйн.
ИСТОЧНИК KP.RU