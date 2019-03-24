Пьяный сын угнал машину у отца в Томской области и застрял в сугробе

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-24T12:28:58+03:00

Ранее молодой человек был лишен прав за езду в нетрезвом виде

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Сотрудники полиции города Стрежевой задержали подозреваемого в угоне автомобиля у пожилого мужчины. Как выяснилось, машину взял его нетрезвый сын, чтобы с комфортом съездить в магазин за очередной порцией алкоголя. Цели он достиг, но врезался в сугроб, откуда и был извлечен стражами правопорядка.

«По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый взял ключи от автомобиля отца. Будучи лишенным права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения, мужчина неправомерно, без цели хищения завладел автомобилем и отправился в магазин за спиртным. Во втором микрорайоне он не справился с управлением и застрял в сугробе, после чего был задержан», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Преступная поездка за выпивкой может стоить ему пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU