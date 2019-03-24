В Томске прошел общегарнизонный развод личного состава Росгвардии

СЕГОДНЯ 07:32 2019-03-24T07:33:27+03:00

Томские росгвардейцы зарекомендовали себя как «мощная защита и надежная опора для томичей и гостей Сибирского региона».

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Накануне трехлетия со дня образования войск национальной гвардии России в самом памятном и излюбленном томичами месте - Лагерном саду- состоялся общегарнизонный развод и строевой смотр сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Томской области и 98-ой Ордена Жукова дивизии войск национальной гвардии Российской Федерации, заступающих на службу по охране общественного порядка. В качестве почетных гостей присутствовали заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, председатель комитета Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности Виталий Оглезнев, заместитель мэра Томска по безопасности и общим вопросами Евгений Суриков и временно исполняющий обязанности командира Северского соединения полковник Федор Маков.

Начальник Управления Росгвардии акцентировал внимание личного состава на необходимости соблюдения мер личной безопасности

Открывая мероприятие, руководитель томской Росгвардии полковник Раис Айбатов отметил, что «благодаря совместным усилиям удается преодолевать трудности и достойно выполнять поставленные нам командованием задачи.

В силу своих добросовестности и ответственности, росгвардейцам Томской области удалось достичь высоких профессиональных результатов: Управление Росгвардии по Томской области и 98-ая Ордена Жукова дивизия Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации занимают лидирующие позиции по Сибирскому округу Росгвардии. Уверен, что и в дальнейшим совместными усилиями мы не только удержим, но и прочно закрепим первенство.

Представители областной и городской администраций подчеркнули, что, несмотря на молодой возраст Российских войск национальной гвардии, томские росгвардейцы зарекомендовали себя как «мощная защита и надежная опора для томичей и гостей Сибирского региона». За добросовестное выполнение служебных обязанностей, успешное выполнение задач повышенной сложности представители власти вручили росгвардейцам благодарственные письма, поблагодарили за службу и пожелали дальнейших успехов и достижения высоких результатов».

Отдавая приказ о заступлении службу по охране общественного порядка, начальник Управления Росгвардии акцентировал внимание личного состава на необходимости соблюдения мер личной безопасности, быть осторожными и бдительными, вежливыми в обращении с гражданами, строго соблюдать законность и служебную дисциплину.

Под музыкальное сопровождение оркестра Северского соединения сотрудники и военнослужащие прошли торжественным маршем и направились на охрану общественного порядка.

По окончании мероприятия начальник Управления полковник Раис Айбатов, отвечая на вопросы представителей средств массовой информации, рассказал об истории создания томской Росгвардии, которая была образована в соответствии с приказом Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 30 сентября 2016 года. Управление организационно входит в состав Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. За эти три года сотрудниками и военнослужащими регионального ведомства проделана непростая работа по сформированию и развитию Управления томской Росгвардии: окончательно уточнены объем и порядок выполнения задач, скорректирована и приведена в соответствие с федеральным законодательством нормативно-правовая база, детально разработана организационно-штатная структура, достигнуты высокие результаты в служебно-боевой деятельности. Основные усилия томских росгвардейцев были сосредоточены на охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в периоды проведения культурно-массовых мероприятий, выборов президента Российской Федерации и Дня воссоединения Крыма с Россией, при проведении зимней Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу FIFA - 2018 в фан-зонах г. Томска, Единого дня голосования и других.

На всех этапах становления томской Росгвардии военнослужащие и сотрудники, при выполнении поставленных задач, всегда проявляли и проявляют храбрость, мужество, героизм и верность своему Отечеству.

ИСТОЧНИК KP.RU