2019-03-23T07:43:55+03:00
Общество

В Томской области коровам пришлось «отвечать» за коня

За то, что лошадь врезалась в автомобиль, арестовали целое стадо
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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ДТП произошло в прошлом году в окрестностях села МельниковоДТП произошло в прошлом году в окрестностях села МельниковоФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Судебные приставы помогли сельчанину получить компенсацию за поврежденный автомобиль. ДТП произошло в прошлом году в окрестностях села Мельниково. На автодороге Мельниково – Бушуево. На проезжую часть неожиданно выбежала лошадь, которая «наскочила» на автомобиль. Машина получила механические повреждения. Чтобы компенсировать расходы на ремонт, водитель обратилась в суд с иском к собственнику домашнего животного. Судья определил размер выплаты в 155 тысяч рублей

Однако владелец коня не торопился рассчитываться, ссылаясь на отсутствие таких денег. Тогда судебные приставы сделали запрос в администрацию сельского поселения и узнали, что у ответчика есть небольшое стадо коров. Если бы фермер и дальше продолжал упорствовать, то скот продали в счет долга. Но мужчина оценил ситуацию и рассчитался с пострадавшей стороной, полностью оплатив долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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