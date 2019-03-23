Главного судебного пристава Томской области подозревают в финансовом преступлении

СЕГОДНЯ 07:19 2019-03-23T07:19:21+03:00

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В Томской области под Следствие попал главный судебный пристав, государственный советник юстиции 2-го класса. На него возбудили уголовное дело по подозрению в присвоении чужого имущества в крупном размере, с использованием своего служебного положения

Как сообщили в Следственном комитете, на основании материалов ФСБ, по предварительным данным, подозреваемый организовал преступную схему. Она заключалась в незаконном присвоении денег, выделяемых из фонда оплаты труда на премирование подчиненных ему сотрудников. Таким образом, с января по декабрь 2018 года подозреваемый присвоил не менее 700 тысяч рублей, которые были израсходованы на личные нужды.

В настоящее время выполняются следственные действия: сбор и закрепление доказательственной базы. Проводится допрос подозреваемого, проходят обыски на его рабочем месте и дома, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU