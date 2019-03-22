2019-03-22T15:05:38+03:00
Общество

В субботу томичи проводят зиму в Академгородке

Гостей ждут МК по изготовлению обрядовой куклы, поделок из глины, кузнечному делу
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Праздник проводов зимы и встречи весны пройдет 23 марта в 12.00 на дворовой территории по адресу пр.Академический,5. Для гостей будут работать игровые площадки, ярмарки народного творчества, выступят творческие коллективы. Дети и взрослые смогут принять участие в мастер- классах по изготовлению обрядовой куклы, поделок из глины, кузнечному делу.

В 13.00 начнется театрализованное поздравление с рассказом об истории праздника, взятием «Снежного городка» и сжиганием чучела зимы.

В программе принимут участие: кукольный театр «от А до Я», дуэт «Белые росы», хореографическая школа «Танцовщица», танцевальная студия «Зеркало», пейнтбольный клуб «Партизаны», общественная организация «Отчий край», ЦДЮТиЭ «Академэкоцентр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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