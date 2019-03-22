Томских таксистов приглашают посоревноваться за звание лучшего

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-22T14:36:18+03:00

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Общественный Совет по развитию такси в регионах РФ объявил конкурс профессионального мастерства. Поводом для этого стало исследование ВЦИОМ, изучившее отношение россиян к качеству и безопасности такси. Опрос показал, что потребители замечают положительные изменения на рынке такси. Пассажиры отмечают, что состояние автомобилей улучшилось и заработок таксистов выровнялся со средним заработком. Практически половина призналась, что стала чаще пользоваться такси. Однако для того, чтобы сохранить доверие, нужно серьезно заниматься профессионализмом водителей и техническим состоянием автомобилей. Именно эти критерии вызывают обеспокоенность пассажиров. Именно поэтому второй год подряд проводится Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». В этом году конкурс организуется при поддержке Министерства транспорта РФ.

В нем может принять участие любой водитель, работающий в таксопарке, или индивидуальный предприниматель, имеющий разрешение на таксомоторную деятельность. Подробности участия доступны на сайте https://russia-driver.taxi.

ИСТОЧНИК KP.RU