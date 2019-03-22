В Томске выберут самую творческую школьницу года
В Томске пройдет конкурс таланта среди учениц. Он состоится 29 марта в 16.00, в концертном зале «Дома Союзов». Организаторы мероприятия Департамент образования администрации города Томска и Дом детского творчества «Созвездие». В первом этапе участвовали школьницы 8-11 классов, всего 27 девушек. Финалистками конкурса стали:
Бучарская Арина - лицей №1 им. А.С. Пушкина
Пахтусова Полина - лицей № 7
Григорьева Арина - школа №4 им. И.С. Черных
Прохоренко Екатерина - школа № 23
Сементинова Лидия - школа № 19
Мирзаева Елизавета - школа № 28
Дегтярева Татьяна -центр "Планирование карьеры"
Узнать больше о конкурсе можно в группе Вконтакте: https://vk.com/konkyrs_shkolnica
ИСТОЧНИК KP.RU