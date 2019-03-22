В Томске выберут самую творческую школьницу года

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-22T14:19:00+03:00

В финал прошли самые активные Фото: из открытых источников

За это звание в финале поборются семь красавиц

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В Томске пройдет конкурс таланта среди учениц. Он состоится 29 марта в 16.00, в концертном зале «Дома Союзов». Организаторы мероприятия Департамент образования администрации города Томска и Дом детского творчества «Созвездие». В первом этапе участвовали школьницы 8-11 классов, всего 27 девушек. Финалистками конкурса стали:

Бучарская Арина - лицей №1 им. А.С. Пушкина

Пахтусова Полина - лицей № 7

Григорьева Арина - школа №4 им. И.С. Черных

Прохоренко Екатерина - школа № 23

Сементинова Лидия - школа № 19

Мирзаева Елизавета - школа № 28

Дегтярева Татьяна -центр "Планирование карьеры"

Узнать больше о конкурсе можно в группе Вконтакте: https://vk.com/konkyrs_shkolnica

ИСТОЧНИК KP.RU