В Томске установилась солнечная мартовская погода
Все выходные и следующая неделя будут теплыми и ясными
Радуйтесь весне и одевайтесь по погоде!Фото: Алексей ФОКИН
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По данным Gismeteo, погода в Томске, на выходных гарантирована солнечная, ясная погода. Температура днем ожидается + 2-3 градуса, ночью столбик термометра опустится до - 6С. Максимальная скорость ветра 5-6 м/секунду. На следующей неделе погода также обещает радовать. В понедельник, 25 марта, будет облачно + 3 градуса, ко вторнику воздух прогреется до +4. В течение недели установится тепло +2-3С и яркое солнышко. Только в среду ожидаются небольшие осадки. Радуйтесь весне и одевайтесь по погоде!
ИСТОЧНИК KP.RU