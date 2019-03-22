В Томске установилась солнечная мартовская погода

СЕГОДНЯ 06:53 2019-03-22T06:53:30+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Gismeteo, погода в Томске, на выходных гарантирована солнечная, ясная погода. Температура днем ожидается + 2-3 градуса, ночью столбик термометра опустится до - 6С. Максимальная скорость ветра 5-6 м/секунду. На следующей неделе погода также обещает радовать. В понедельник, 25 марта, будет облачно + 3 градуса, ко вторнику воздух прогреется до +4. В течение недели установится тепло +2-3С и яркое солнышко. Только в среду ожидаются небольшие осадки. Радуйтесь весне и одевайтесь по погоде!

ИСТОЧНИК KP.RU