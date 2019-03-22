2019-03-22T06:53:30+03:00
Происшествия

В Томске установилась солнечная мартовская погода

Все выходные и следующая неделя будут теплыми и ясными
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Радуйтесь весне и одевайтесь по погоде!Радуйтесь весне и одевайтесь по погоде!Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

По данным Gismeteo, погода в Томске, на выходных гарантирована солнечная, ясная погода. Температура днем ожидается + 2-3 градуса, ночью столбик термометра опустится до - 6С. Максимальная скорость ветра 5-6 м/секунду. На следующей неделе погода также обещает радовать. В понедельник, 25 марта, будет облачно + 3 градуса, ко вторнику воздух прогреется до +4. В течение недели установится тепло +2-3С и яркое солнышко. Только в среду ожидаются небольшие осадки. Радуйтесь весне и одевайтесь по погоде!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томский СК передал в суд дело о зверском убийстве мужчины
Томские педагоги стали победителями престижного всероссийского конкурса
В Томске стало на 18 километров дорог больше
Томь вскроется примерно 13-15 апреля
Томичей приглашают принять участие в акции "Купил-подарил"
К лету в Томске появится туристическая карта на английском языке
Неделя профориентации в ТГУ "Выбор за тобой" 25-29 марта
4 приятеля решили добыть газ, но повредили участок газопровода в Томской области
Томские кардиохирурги выполнили уникальную операцию с «живым» протезом
Томские росгвардейцы получили благодарность от коллег из полиции
Раскрыта группа мошенников с маткапиталом, похитивших около 15 млн руб
У хозяйки гостиницы в Новом Васюгане приставы арестовали здание и 2 КамАЗа
Всем автобусным перевозчикам Томска нужно получить новую лицензию
На Томи начали взрывать лед
Знай свои права! Томичей приглашают на лекцию о защите потребителей
Полтора месяца остается у томичей, чтобы подать на налоговый вычет