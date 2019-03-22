Томский СК передал в суд дело о зверском убийстве мужчины

СЕГОДНЯ 05:59 2019-03-22T06:01:20+03:00

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Следственный комитет РФ по Томской области сообщил о завершении расследования уголовного дела по обвинению двоих томичей в совершении убийства. Мужчины действовали по предварительном сговору, выпив перед этим спиртное. Они пошли на преступление после конфликта потерпевшего с одним из своих будущих палачей.

«По версии следствия, в ночь на 3 июня 2018 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде жилого дома в Ленинском районе г.Томск подвергли потерпевшего избиению, нанеся ему множественные удары руками, ногами, битой и табуретом по голове и телу, а также множественные удары ножом по различным частям тела. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», - сообщила пресс-служба томского СК.

В ведомстве уточнили, что материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU