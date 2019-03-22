Томские педагоги стали победителями престижного всероссийского конкурса
На днях Томскую область прославили 5 имен. Это педагоги детских садов и дошкольных образовательных учреждений. Все они вошли в число победителей Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского. Сегодня об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
Среди победителей конкурса — Ирина Симон и Ольга Гуркова из детского сада № 47 Северска, Наталья Макаревич из центра социальной помощи семье и детям «Огонек», Светлана Пономарева из детского сада № 89 Томска и Наталья Кот из детского сада № 40 Томска. Каждый победитель получил денежный приз – 50 тысяч рублей.
В конкурсе приняли участие 5 000 педагогов и студентов из регионов России, победителями признаны 193 педагога и 73 студента.
Цель конкурса - поиск, поддержка и популяризация ярких, творческих российских
специалистов дошкольного образования, способных разрабатывать,
применять и распространять современные педагогические практики.
ИСТОЧНИК KP.RU