2019-03-22T05:55:53+03:00
Общество

Томские педагоги стали победителями престижного всероссийского конкурса

Их наградили за авторские разработки и практики
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Каждый победитель получил 50 000 рублейКаждый победитель получил 50 000 рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На днях Томскую область прославили 5 имен. Это педагоги детских садов и дошкольных образовательных учреждений. Все они вошли в число победителей Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского. Сегодня об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Среди победителей конкурса — Ирина Симон и Ольга Гуркова из детского сада № 47 Северска, Наталья Макаревич из центра социальной помощи семье и детям «Огонек», Светлана Пономарева из детского сада № 89 Томска и Наталья Кот из детского сада № 40 Томска. Каждый победитель получил денежный приз – 50 тысяч рублей.

В конкурсе приняли участие 5 000 педагогов и студентов из регионов России, победителями признаны 193 педагога и 73 студента.

Цель конкурса - поиск, поддержка и популяризация ярких, творческих российских

специалистов дошкольного образования, способных разрабатывать,

применять и распространять современные педагогические практики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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