В Томске стало на 18 километров дорог больше

СЕГОДНЯ 05:40 2019-03-22T05:40:14+03:00

В этом году будет отремонтировано еще 500 тысяч кв. метров проезжей части Фото: ОЛЕГ АСРАТЯН

В этом году также «удлинится» еще 7 улиц

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В 2018 году общая протяженность улично-дорожной сети Томска увеличилась на 18,1 км.

- Таким образом, протяженность составила 909,5 км. За счет средств федерального, областного и местного бюджетов текущий ремонт выполнен общей площадью 637 тысяч квадратных метров, - рассказал заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» был выполнен ремонт 33 объектов с заменой покрытия проезжей части на всю ширину улицы общей площадью 456,8 тыс. кв. метров. Условиями муниципальных контрактов по ремонту дорог установлен гарантийный срок на комплексный ремонт автомобильных дорог в течение 5-ти лет.

В этом году будет отремонтировано еще 500 тысяч кв. метров проезжей части по Иркутскому тракту, улицам Усова, Смирнова, Мичурина, пр. Ленина, Большая Подгорная и Демьяна Бедного и не менее 30 тысяч кв. метров тротуаров.

Также было выполнено благоустройство дорог: установлены ограждения, освещение, сделаны тротуары. По программе «Формирование комфортной городской среды» было приведено в порядок 118 дворов Томска, еще 21 двор планируется благоустроить в 2019 году.

Для того, чтобы навести порядок, были ликвидированы свалки и незаконные объекты. Так только в Кировском районе в прошлом году было снесено 178 металлических гаражей, 45 торговых объектов, 3 070 самовольно размещенных информационных конструкций, уничтожено 22 несанкционированные свалки, выполнен ремонт 25 фасадов зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU