В Томске стало на 18 километров дорог больше
В 2018 году общая протяженность улично-дорожной сети Томска увеличилась на 18,1 км.
- Таким образом, протяженность составила 909,5 км. За счет средств федерального, областного и местного бюджетов текущий ремонт выполнен общей площадью 637 тысяч квадратных метров, - рассказал заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» был выполнен ремонт 33 объектов с заменой покрытия проезжей части на всю ширину улицы общей площадью 456,8 тыс. кв. метров. Условиями муниципальных контрактов по ремонту дорог установлен гарантийный срок на комплексный ремонт автомобильных дорог в течение 5-ти лет.
В этом году будет отремонтировано еще 500 тысяч кв. метров проезжей части по Иркутскому тракту, улицам Усова, Смирнова, Мичурина, пр. Ленина, Большая Подгорная и Демьяна Бедного и не менее 30 тысяч кв. метров тротуаров.
Также было выполнено благоустройство дорог: установлены ограждения, освещение, сделаны тротуары. По программе «Формирование комфортной городской среды» было приведено в порядок 118 дворов Томска, еще 21 двор планируется благоустроить в 2019 году.
Для того, чтобы навести порядок, были ликвидированы свалки и незаконные объекты. Так только в Кировском районе в прошлом году было снесено 178 металлических гаражей, 45 торговых объектов, 3 070 самовольно размещенных информационных конструкций, уничтожено 22 несанкционированные свалки, выполнен ремонт 25 фасадов зданий.
ИСТОЧНИК KP.RU