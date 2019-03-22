Томь вскроется примерно 13-15 апреля
Об организации противопаводковых мероприятий рассказал Максим Мальцев, директор «Оперативно-дежурной службы Томска»
- В целом ситуация по ледовой обстановке благоприятная. Все будет зависеть от погоды и интенсивности таяния снега. По оценкам специалистов, Томь в черте города вскроется 13-15 апреля, - отметил Мальцев.
Определено 28 участков предположительного подтопления талыми и грунтовыми водами.
Для каждого опасного участка разработан паспорт, который содержит всю необходимую информацию для проведения аварийно-спасательных работ.
На базе общеобразовательных школ Томска определено 59 пунктов временного размещения в случае ЧС с общей вместимостью более 8 тысяч человек.
Мониторинг уровня рек будет проводиться с использование водомерных постов упрощенного типа на малых реках, расположенных на улицах Лермонтова, Короленко, Богдана Хмельницкого, Басандайская, а также в Малом Протопопово.
ИСТОЧНИК KP.RU