Томь вскроется примерно 13-15 апреля

СЕГОДНЯ 05:23 2019-03-22T05:23:45+03:00

Во время ледохода томичей призывают быть предельно осторожными Фото: из открытых источников

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Об организации противопаводковых мероприятий рассказал Максим Мальцев, директор «Оперативно-дежурной службы Томска»

- В целом ситуация по ледовой обстановке благоприятная. Все будет зависеть от погоды и интенсивности таяния снега. По оценкам специалистов, Томь в черте города вскроется 13-15 апреля, - отметил Мальцев.

Определено 28 участков предположительного подтопления талыми и грунтовыми водами.

Для каждого опасного участка разработан паспорт, который содержит всю необходимую информацию для проведения аварийно-спасательных работ.

На базе общеобразовательных школ Томска определено 59 пунктов временного размещения в случае ЧС с общей вместимостью более 8 тысяч человек.

Мониторинг уровня рек будет проводиться с использование водомерных постов упрощенного типа на малых реках, расположенных на улицах Лермонтова, Короленко, Богдана Хмельницкого, Басандайская, а также в Малом Протопопово.

ИСТОЧНИК KP.RU