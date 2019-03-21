Томичей приглашают принять участие в акции "Купил-подарил"
23 и 24 марта в магазинах Томска и Северска пройдет традиционная благотворительная акция фонда им. Алены Петровой «Купил – подарил».
С 12:00 до 18:00 волонтеры фонда будут предлагать посетителям купить товар из списка и пожертвовать его на нужды детей с тяжелыми заболеваниями, проходящих длительный курс лечения в больнице.
Адреса магазинов, где будет проходить акция:
- ТЦ «Метро» (ул. Клюева, 44)
- «Космос» (Иркутский тракт, 59, стр.2)
- «Томлад» (Иркутский тракт 61 стр. 2)
- «Томлад» (пр. Комсомольский, 68)
- «Томлад» (пр. Мира 48/3, ТЦ Волна)
- «Томлад» (пр. Ленина, 217)
А также в Северске:
- «Томлад» (ул. Солнечная 2/5)
Товары и средства, собранные в ходе акции, будут переданы в детское онкогематологическое отделение ОКБ и в семьи в помощь детям, больным онкозаболеваниями, ведь ребятишки на лечении нуждаются в простых, но таких необходимых в период болезненных процедур вещах.
ИСТОЧНИК KP.RU