Томичей приглашают принять участие в акции "Купил-подарил"

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-21T12:35:50+03:00

Все собранные средства пойдут на помощь детям в больницах

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23 и 24 марта в магазинах Томска и Северска пройдет традиционная благотворительная акция фонда им. Алены Петровой «Купил – подарил».

С 12:00 до 18:00 волонтеры фонда будут предлагать посетителям купить товар из списка и пожертвовать его на нужды детей с тяжелыми заболеваниями, проходящих длительный курс лечения в больнице.

Адреса магазинов, где будет проходить акция:

- ТЦ «Метро» (ул. Клюева, 44)

- «Космос» (Иркутский тракт, 59, стр.2)

- «Томлад» (Иркутский тракт 61 стр. 2)

- «Томлад» (пр. Комсомольский, 68)

- «Томлад» (пр. Мира 48/3, ТЦ Волна)

- «Томлад» (пр. Ленина, 217)

А также в Северске:

- «Томлад» (ул. Солнечная 2/5)

Товары и средства, собранные в ходе акции, будут переданы в детское онкогематологическое отделение ОКБ и в семьи в помощь детям, больным онкозаболеваниями, ведь ребятишки на лечении нуждаются в простых, но таких необходимых в период болезненных процедур вещах.

ИСТОЧНИК KP.RU