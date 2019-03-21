К лету в Томске появится туристическая карта на английском языке

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-21T12:31:07+03:00

На карте будут пешеходные маршруты, основные достопримечательности Фото: ОЛЕГ АСРАТЯН

Ее планируют напечатать для иностранных студентов

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Как сообщается на сайте Туристского информационного центра Томска, карту города с культурными объектами и достопримечательностями выпустят уже к июню 2019 года.

По многочисленным просьбам представителей туристской сферы города – директоров, управляющих, такое издание появится в местах, где останавливаются туристы: гостиницах, отелях и кафе. Тираж издания порядка трех тысяч экземпляров.

На карте будут пешеходные маршруты, основные достопримечательности, учреждения культуры и общественные места Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU