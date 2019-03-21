К лету в Томске появится туристическая карта на английском языке
Ее планируют напечатать для иностранных студентов
На карте будут пешеходные маршруты, основные достопримечательностиФото: ОЛЕГ АСРАТЯН
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Как сообщается на сайте Туристского информационного центра Томска, карту города с культурными объектами и достопримечательностями выпустят уже к июню 2019 года.
По многочисленным просьбам представителей туристской сферы города – директоров, управляющих, такое издание появится в местах, где останавливаются туристы: гостиницах, отелях и кафе. Тираж издания порядка трех тысяч экземпляров.
На карте будут пешеходные маршруты, основные достопримечательности, учреждения культуры и общественные места Томска.
ИСТОЧНИК KP.RU