2019-03-21T12:31:07+03:00
Туризм

К лету в Томске появится туристическая карта на английском языке

Ее планируют напечатать для иностранных студентов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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На карте будут пешеходные маршруты, основные достопримечательностиНа карте будут пешеходные маршруты, основные достопримечательностиФото: ОЛЕГ АСРАТЯН
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Как сообщается на сайте Туристского информационного центра Томска, карту города с культурными объектами и достопримечательностями выпустят уже к июню 2019 года.

По многочисленным просьбам представителей туристской сферы города – директоров, управляющих, такое издание появится в местах, где останавливаются туристы: гостиницах, отелях и кафе. Тираж издания порядка трех тысяч экземпляров.

На карте будут пешеходные маршруты, основные достопримечательности, учреждения культуры и общественные места Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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